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Koronavirüsün bir tek oraya ulaşamamıştı! 'dan kötü haber

Son dakika haber: 'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm ülkeye yayılan koronavirüsün bir yıldır ulaşamadığı tek kıta olan 'da bir yıl sonra ilk kez 36 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 15:18 Son Güncelleme: 22.12.2020 15:36 ABONE OL
Koronavirüsün bir tek oraya ulaşamamıştı! Antartika'dan kötü haber

TEK ORADA GÖRÜLMEMİŞTİ

Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs (Kovid-19) dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine yayıldı. Salgının başından bu yana koronavirüs vakasının rastlanmadığı tek kıta olan Antarktika'dan da kötü haber geldi.



Koronavirüsün kalıcı yerleşim yeri bulunmadığı için ulaşamadığı tek kıta olan Antarktika'da da yaklaşık bir yılın ardından ilk virüs vakası tespit edildi.

Şili'ye ait bir araştırma üssünde çalışan 36 kişinin koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Kıtada alınan ilk önmler arasında Güney Kutbu'ndaki kıtaya girişlerin ziyaretçilere kapanması oldu.

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Koronavirüsün bir tek oraya ulaşamamıştı! Antartika'dan kötü haber
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