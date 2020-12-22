Koronavirüsün bir tek oraya ulaşamamıştı! Antartika'dan kötü haber





Koronavirüsün kalıcı yerleşim yeri bulunmadığı için ulaşamadığı tek kıta olan Antarktika'da da yaklaşık bir yılın ardından ilk virüs vakası tespit edildi.



Şili'ye ait bir araştırma üssünde çalışan 36 kişinin koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Kıtada alınan ilk önmler arasında Güney Kutbu'ndaki kıtaya girişlerin ziyaretçilere kapanması oldu.



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