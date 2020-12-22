Pınar Gültekin cinayetinde son dakika şoku: Katliam gününe dair her şey, herkes hazırdı: GETİRİLEMEDİ...

SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayetinin tüm hatları ile aydınlatılması için mahkeme kararı ile bugün katliamın gerçekleştiği bağ evinde bir keşif yapılacaktı. Sanık getirilmeden önce olay yerine cinayette kullanılan varil ve palet de getirildi. Bölgede ekipler hazır kıta beklerken, bir son dakika şoku yaşandı. Sanık, bölgeye cezaevi tarafından getirilemedi, keşif ertelendi. İşte son dakika haberinin detayları...