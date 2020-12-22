SON DAKİKA: "İlk dozdan sonra yumruk yemiş gibi oldum" diyerek BionTech-Pfizer aşısının yan etkileri tek tek sıraladı

"YAN ETKİLERİM DİĞER AŞILARLA AYNI"

Passaretti, "COVİD - 19 aşısını almakta hiç tereddüt etmedim. Pfizer - Biontech aşısıyla ilgili verileri derinlemesine inceledim, etkili ve güvenli olduğuna inanıyorum. Bana göre aşı, Covid - 19'un kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermeye devam etmekten çok daha az riskli" ifadelerini kullanırken "Yan etkilerim 24 saat boyunca kas ağrısı, hepsi bu. Geçmişte olduğum diğer aşılara fiziksel olarak çok benziyordu. Kesinlikle daha güvende hissediyorum, ama yine de maske takacağım, sosyal mesafeyi koruyacağım ve evde kalacağım. Aşı yaptırmanın, hastalarım da dahil olmak üzere etrafımdakileri korumanın önemli bir parçası olduğuna inanıyorum, ancak salgın daha fazla kontrol altına alınana kadar davranışımı değiştirmeyi planlamıyorum" şeklinde konuştu.