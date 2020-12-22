Son dakika haberi: B.1.1.7. nedir? B117 virüsü belirtileri ve tehlikeleri neler? Koronavirüs mutasyona uğradı!

B.1.1.7 virüsü nedir? Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesine topyekûn devam ederken, endişe verici gelişmeleri İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, açıkladı. Corona virüsün yeni mutasyonunun çok hızlı bulaştığının altını çizen Hancock, virüsün kontrolden çıktığını ifade etti. Bu gelişmeler üzerine, koronavirüsün mutasyona uğramış hali olarak bilinen B.1.1.7 virüsü ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsünün tehlikeleri neler? İşte konuya ilişkin detaylar;

B.1.1.7 VİRÜSÜ NEDİR?

Çin'de ortaya çıkan corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 76 milyonu aşarken toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 690 bini geride bıraktı. Salgınla mücadelede pek çok aşı üretilirken, dün İngiltere'den gelen son dakika haberi, dünyanın gündemine oturdu. Koronavirüsün mutasyona uğramış bir halinin bulunduğunun tespit edilmesinin ardından 'B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsünün tehlikeleri neler?' soruları merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den geldi.

B117 VİRÜSÜNÜN TEHLİKELERİ NELER?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın mutasyon geçirmiş Kovid-19'un önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklaması, ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın "Virüs kontrolden çıktı" sözleri, salgınla mücadele eden Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi.

Peki, B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsünün tehlikeleri neler?