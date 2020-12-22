SON DAKİKA: Çok popüler diye oraya gitmişti! Selfie çekmek isterken hayatını kaybetti

Yapılan araştırmada kanında yüksek miktarda uyuşturucu ve alkol rastlanan genç kadının düşmesinde bu durumu önemli bir katkısı olduğu belirtildi.

"GÜN DOĞUMUNDA FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTEMİŞTİ"

Soruşturmada sekiş kişilik bir grup güneşin doğuşunu izlemek için bu güzel noktaya gitmeye karar verdiklerini ve öncesinde bir partide alkol ve uyuşturucu tükettikleri öğrenildi.