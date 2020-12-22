SON DAKİKA HABERİ: BionTech Türkiye'ye ne kadar corona virüsü aşısı gönderecek? Uğur Şahin konuştu: Teslimat yapılabilir...

Şahin yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri "BNT162b2" aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde onay almasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bu bizim için çok mühim bir olay. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) diğer ülkeler için bir örnek model. 27 ülkeye yollayacağız. Orada başlayacaklar aşılara. Tabii şimdi elimizde yeterince aşı dozu yok. Her devlete birkaç yüz bin aşı dozu gidecek. Ondan sonra ocak ve şubatta belki 10-15 milyon doza kadar yükseltme imkanımız var bu aşıları." dedi.

"BNT162b2" aşısının mutasyonlara etkisi konusunda problem görmediklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Bu ilk mutasyona uğrayan bir virüs değil. Bundan önce de değişik değişik mutasyonlar vardı. Onları biz geçmiş mutasyonları, hepsini kontrol ettik ve bir sakınca, bir problem görmüyoruz. Yeni mutasyonları kontrol için iki hafta gerekiyor. Biz çok korkmuyoruz. Kontrol etmemiz lazım ama aşımız bunda etkili olmayacak diye bir konu yok."

İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs üzerinde henüz yeterli çalışma olmadığına işaret eden Şahin, "Şimdi bu virüs üzerine çalışmalar yok. Bugüne kadar bildiğimiz yeni çıktığı. Bazı insanlar diyor ki daha çabuk insandan insana bulaşıyor. Bilmiyoruz çünkü bilim dosyasında çıkmadı, makale olarak okumadık daha. Biz genetik mutasyonları laboratuvarlarımıza getirdik. Onun üzerine çalışmaya başlayacağız. Bu virüsün genetik kodunun yüzde biri mutasyona uğramış, yüzde 99'u uğramamış. Bizim aşımız çok değişik pozisyonlar aldığı için biz inanıyoruz ki yüzde biri değişmişse dahi yüzde 99'u konsolide edebilecek." ifadelerini kullandı.