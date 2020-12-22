Son dakika haberi: Corona virüsün bulaşıcılığı ile ilgili yeni araştırma: Enfeksiyonların yüzde 90'ı...





Geçtiğimiz Nisan ayında ABD'de MIT ve Kanada'da Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırmada hava sıcaklığının yeni tip corona virüs (Covid-19) enfeksiyonunu etkilemediği açıklanmıştı. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da görülen 375 bin 600'den fazla Covid-19 vakasını incelemiş, hava sıcaklığının corona virüse etkisi olmadığını belirtmişti.

CDC: 60 DERECEDE VİRÜS İŞLEVİNİ YİTİRİR

Haziran ayında ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bir virüsün işlevini yitirmesi için 60 dk boyunca 60°C sıcaklığa maruz bırakılması gerektiğini açıklamış, bu protokolün Ebola virüsünde yüksek bir başarı sağladığı belirtilmişti.



The University of Hong Kong'un geçtiğimiz aylarda yaptığı araştırmaya göre ise corona virüsün 5 dakika boyunca 70°C sıcaklığa maruz bırakılırsa etkisini yitirdiği belirtilmişti

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