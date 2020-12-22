Son dakika haberi: Korku dairesinde dehşete düşüren cinayet! Parçalara ayırmışlar…

"DEHŞET EVİNDE KORKUTUCU ANLAR"

Mahkeme, Rawson'ın akşamı eski bir kız arkadaşıyla geçirdiğini, ancak eve giderken yanlış bir otobüse binmesinin ardından bir bara gittiğini öğrendi.

Bu barda Maynard-Ellis'le karşılaşan Rawson, daha sonra onun taksiye binmeyi kabul ettiği öğrenildi.

Maynard-Ellis'in dairesinde yapılan incelemeler ise yetkilileri bir kez daha dehşete düşürdü. Dairede korkunç romanlar, elinde bıçak tutan bir Chucky imgesi, bağımlısı olduğu korku filmlerinden karakterlerin ev yapımı maskeleri ile dolu olduğu fotoğraflar elde ettiler.