Son dakika haberi: Selfie çekmek isterken hayatını kaybetti! Çok popüler diye gitmişti...

Son dakika haberi... Avustralya seyahati sırasında çok pöpüler diye çıktığı yerden selfie çekmek istedi vahim bir hata sonucu hayatını kaybetti. Nottingham'daki Retfor Oaks Academy'de okuyan makyaj sanatçısı, Bondi Beach'te popüler bir selfie noktasında düşerek öldü. Gün doğumunda fotoğraf çekilmek istemişti fakat hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre aynı yerde daha önce de ölümlerin olduğu ifade edildi.
"ÇİTİN ÜZERİNE TIRMANDI"
21 yaşındaki Madalyn Davis, Avustralya gezisi sırasında bir çitin üzerine tırmandıktan sonra düşerek hayatını kaybetti.
Nottingham'daki Retfor Oaks Academy'de okuyan makyaj sanatçısı, Bondi Beach'te popüler bir selfie noktasında düşerek öldü.
Nottinghamshire Live raporlarına göre, soruşturması Avustralya'nın yanı sıra, düşüş nedeniyle birden çok yara aldığını tespit eden İngiltere'de de yapıldı.
Yapılan araştırmada kanında yüksek miktarda uyuşturucu ve alkol rastlanan genç kadının düşmesinde bu durumu önemli bir katkısı olduğu belirtildi.
"GÜN DOĞUMUNDA FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTEMİŞTİ"
Soruşturmada sekiş kişilik bir grup güneşin doğuşunu izlemek için bu güzel noktaya gitmeye karar verdiklerini ve öncesinde bir partide alkol ve uyuşturucu tükettikleri öğrenildi.
Pazartesi günkü duruşmada tanık ifadeleri okundu, grubun siteye girmek için bir çitin üzerinden tırmandığını ve ardından uçurumun kenarından aşağı doğru yürümeye devam ettiğini söyledi.
Adli tıp doktoru yardımcısı Gordon Clow, aldığı maddelerin karar verme ve denge koordinasyonu gibi mekanizmalarını bozacağını belirtti.
"AYNI YERDE İLK ÖLÜM DEĞİL"
Sudan kurtarma ekipleri, yerel balıkçı tekneleri ve acil servis ekibi Davis'i aramak için olay yerine geldi.
Düşüşü aşırı sert olarak tanımlayan yetkililer, uçurumun kenarında beyaz bir flip flop terlik ve birçok alkol kutusu olduğunu belirttiler. Daha sonrasında ise talihsiz kadının cansız bedeni bulundu.
Aynı bölgede olan ilk ölüm olmadığını belirten yetkililer, fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gereken bir bölge olduğu konusunda uyarılarda bulundu.