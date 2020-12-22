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Son dakika: İngiltere’de mutasyon kuyruğu! Kilometrelerce uzadı

İngiltere'den gelen son dakika görüntüleri mutasyon korkusunun boyutlarını da gözler önüne serdi. İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve 'da da görülen koronavirüsün mutasyon nedeniyle ülkeyle ulaşım durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 18:21 Son Güncelleme: 22.12.2020 18:26 ABONE OL
Son dakika: İngiltere’de mutasyon kuyruğu! Kilometrelerce uzadı

İngiliz yetkililerin koronavirüsün daha çabuk bulaşan bir mutasyonunun hızla yayıldığını açıklamasının ardından Avrupa alarma geçti. Birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu. Fransa'nın İngiltere ile olan sınırları kapatma kararının ardından otoyollarda kilometrelerce TIR kuyrukları oluştu. İngiltere'nin lojistik açıdan en yoğun merkezi Kent'in Dover Limanı'nı çevresinde tırlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

AB KOMİSYONU'NDAN SEYAHAT UYARISI

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'de koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespiti üzerine bu ülkeye ulaşım kısıtlamaları getiren üyelerine mecburi seyahatler ve taşımacılık için kısıtlamaları kaldırmalarını tavsiye etti.

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Son dakika: İngiltere’de mutasyon kuyruğu! Kilometrelerce uzadı
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