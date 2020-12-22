Son Dakika: “Öldürmek için iç çamaşırına koydu” O isme suikast girişimi ile ilgili flaş gelişme!

Navalny'nin zehirlenmesi, uzun zamandır dünyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Avrupa'da yaşayan Navalny, Rusya Federasyonu'nda iktidardaki Birleşik Rusya partisine karşı kampanya yürütüyordu. Rusya'nın FSB güvenlik hizmetindeki özel bir zehirleme ekibinde olan bir ajanın çarpıcı ifşası, yapılan bir telefon görüşmesiyle ortaya çıktı. Putin geçen hafta FSB ajanlarının Navalny'yi takip ettiğini doğrulamıştı, ancak "Rusya onun ölmesini isteseydi muhtemelen işini bitirirdi" dedi.
Kısa bir süre sonra ortaya çıkan bir görüşmede, Navalny'nin iç çamaşırına zehir konulduğu ortaya çıktı! İşte, o telefon görüşmesinin detayları…
Suikastle bağlantısı olduğu düşünülen ve 45 dakikalık bir telefon görüşmesinde zehirlemeyi itiraf eden Kudryavtsev, zehrin Navalny'nin iç çamaşırına nasıl uygulandığına dair ayrıntılı bir açıklama yaptı. Navalny, söz konusu memur ile bizzat telefondan görüşürken Kudryavtsev onu bir Rus yetkili zannediyordu.
Navalny sordu: "Hangi giysiye ağırlık verildi? En riskli giysi hangisi?"
Kudryavtsev yanıtladı: "İç çamaşırları."
Navalny ardından Novichok'un tam olarak nereye uygulandığını sordu.
Kudryavtsev, "İç kısım, kasık," diye yanıtladı.
NAVALNİ ÜST DÜZEY FSB YETKİLİSİ GİBİ DAVRANDI
Navalni'nin kendisine karşı yürütülen operasyonla ilgili Konstantin Kudryavtsev adlı FSB ajanına "Navalni işi neden ters gitti? Ne yanlış gitti, neden Tomsk'ta Navalny ile tam bir başarısızlık oldu?" sorularını sorduğu belirtildi. Öte yandan, Kudryavtsev'in arama sırasındaki ifadelerinin Navalni'nin zehirlenmesi konusundaki en belirleyici kanıt olduğu öne sürüldü.
İÇ ÇAMAŞIRI NEDEN HEDEF ALINDI SORUSUNU DA SORDU
CNN haberinde, Navalni ile FSB ajanı Kudryavtsev ile olan telefon görüşmelerine ilişkin detaylar paylaşılmazken, Kudryavtsev'in Navalni'nin iç çamaşırına koyulan zehirle ilgili tüm detayları paylaştığı öne sürüldü. Kudryavtsev'in Navalni'nin hangi kıyafetinin hedef alındığı ve zehrin nereye yerleştirildiğinin bilgisini de paylaştığı ifade edildi. Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği söylenmişti. Rusya'daki ilk müdahaleden sonra Navalni Almanya'nın başkentindeki Charité hastanesine kaldırılmıştı.