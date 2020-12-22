Son Dakika: “Öldürmek için iç çamaşırına koydu” O isme suikast girişimi ile ilgili flaş gelişme!

Navalny'nin zehirlenmesi, uzun zamandır dünyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Avrupa'da yaşayan Navalny, Rusya Federasyonu'nda iktidardaki Birleşik Rusya partisine karşı kampanya yürütüyordu. Rusya'nın FSB güvenlik hizmetindeki özel bir zehirleme ekibinde olan bir ajanın çarpıcı ifşası, yapılan bir telefon görüşmesiyle ortaya çıktı. Putin geçen hafta FSB ajanlarının Navalny'yi takip ettiğini doğrulamıştı, ancak "Rusya onun ölmesini isteseydi muhtemelen işini bitirirdi" dedi.

Kısa bir süre sonra ortaya çıkan bir görüşmede, Navalny'nin iç çamaşırına zehir konulduğu ortaya çıktı! İşte, o telefon görüşmesinin detayları…