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Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Uzun bir süredir monarşi karşıtı protestoların yaşandığı Tayland’dan gelen son dakika haberi dünyanın gündemine oturdu. evlendikten sadece üç ay sonra doğum günü için kendine resmi sevgili ataması yapmıştı. Corona virüsü salgını ile uğraşan ülkesini bırakıp haremiyle Alper’deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı’nın resmi sevgilisinin çıplak fotoğrafları sızdırıldı. İşte ülkeyi sarsan olayda son dakika gelişmesi…

Giriş Tarihi: 22.12.2020 11:01 Son Güncelleme: 22.12.2020 11:16 ABONE OL
Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Tayland'da sular durulmuyor. Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülkede, son olarak başkent Bangkok'ta hafta sonu bir protesto düzenlenmişti.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde gerçekleşen gösteride, protesto liderleri Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul ve Parit "Penguin" Chiwarak Reuters foto muhabirinin objektifine yansımıştı. Kısa bluzlar giyen göstericiler, 20 Aralık'ta alışveriş merkezinde düzenlenen protestoda, Tayland Prensesi Sirivannavari'nin kendi adını taşıyan mağazasının önünde vücutlarına yazdıkları sloganları sergilemişti.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Geçtiğimiz haftalarda Taylandlı yetkililer, aralarında 16 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu en az 35 protestocuyu kraliyet ailesini karalamakla suçladı.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu oluyor.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Protestolar sürerken, Tayland bu kez bir başka skandalla dünya gündemini meşgul ediyor. Milliyet'in haberine göre, 'nın sevgilisinin düşmanları, monarşi karşıtı aktivistlere kadının cinsel içerikli çıplak fotoğraflarını gönderdi.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

'un sevgilisi Sineenat Wongvajirapakdi'nin 2012 ve 2014 yılları arasında çekilmiş, çoğu çıplak olan 1000'den fazla fotoğrafı dağıtıldı.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Gündeme bomba gibi düşen haber, geçen yıl hapse atılan Wongvajirapakdi'nin, milyarder Kral'ın haremine yeniden katılmak üzere hapisten çıkmasının ardından geldi.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Tüm askeri rütbelerini yitiren ve kendisini kraliçe gibi konumlandırmaya çalışan sevgili, hükümdarın resmi karısı olan ülkenin kraliçesinin kuyusunu kazmakla suçlandı. Bu nedenle hapse atılan resmi sevgiliye, kraliyet ve askeri unvanları geri verildi.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

The Times gazetesinden aktarılan habere göre, Sineenat'ın kendisi tarafından çekildiği düşünülen fotoğraflar, Tayland monarşisi hakkında eleştirel makaleler yazan İngiliz gazeteci Andrew MacGregor Marshall'a gönderildi.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Fotoğrafları Taylandlı akademisyen Pavin Chachavalpongpun da aldı. Şu anda Japonya'da yaşayan Chachavalpongpun, monarşiyi eleştiren açıklamaları nedeniyle ülkesi Tayland'da adli kovuşturma ile karşı karşıya.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

İngiliz gazeteci Marshall, Facebook hesabındna yaptığı açıklamada, "Görüntülerin çoğu kendi çektiği fotoğraflar ve onlarcası çok açık. Vajiralongkorn'a göndermek için bu açık fotoğraflarını çekmiş olması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Marshall, fotoğraflar hakkındaki yorumlarına şöyle devam etti:

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

"Sineenat'ın uygunsuz görüntüleri, Vajiralongkorn'un resmi metresi olarak haremine dönüşünü sabote etmek amacıyla sızdırılmış."

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Koi Wongvajirapakdi adıyla da bilinen Sineenat, geçen temmuz ayında kralın 67'nci doğum günü münasebetiyle resmi sevgili unvanı almıştı. Kraliyet sarayı, ikilinin yanı sıra Sineenat'ın 60'tan fazla fotoğrafını yayınlamıştı. 46 sayfalık biyografinin de yer aldığı bölüm, dakikalar içinde çökmüştü.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Neredeyse bir asırdır ilk kez bir Taylandlı hükümdar, evlendikten sonra resmi metres edinmişti. Rama X, 2019'un başlarında dördüncü karısı ile evlenmişti.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

42 yaşındaki ve 35 yaşındaki Sineenat, saray güvenlik birimlerinde kıdemli subay olarak görev yaptı. Suthida daha önce Thai Airways'de uçuş görevlisiydi, Sineenat ise ordu hemşiresiydi.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

'un 'resmi metres' ilanından sonra konuşan kralın annesi Kraliçe Sirikit, "Oğlum biraz zamparadır" demişti.

Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

X adıyla bilinen Vajiralongkorn, 1 Mayıs'ta uzun süredir sevgilisi olan ve orduda general rütbesinde olan Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlenmişti.

Dünya eşine az rastlanır düğünü konuşurken, özellikle gelinin Kral'ın ayaklarına kapandığı fotoğraf gündem olmuştu.

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Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı
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