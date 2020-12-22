Son dakika: Ülke bu olayla sarsıldı! Tayland kralının sevgilisinin çıplak fotoğrafları basına sızdı

Tüm askeri rütbelerini yitiren ve kendisini kraliçe gibi konumlandırmaya çalışan sevgili, hükümdarın resmi karısı olan ülkenin kraliçesinin kuyusunu kazmakla suçlandı. Bu nedenle hapse atılan resmi sevgiliye, kraliyet ve askeri unvanları geri verildi.