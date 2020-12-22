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: 'Yeterince kanıt yok' diyen dünyaca ünlü profesör yüreklere su serpti! mutasyonu ile ilgili bakın ne dedi?

haberi: İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu sonrası dünyada alarm zilleri yeniden şiddetle çalmaya başladı. İngiltere sonrası 6 ülkede daha görülen virüs hava ulaşımını aksatmaya başladı. Yılbaşı öncesi ülkeler tedbirleri artırırken, uzmanlar yeni mutasyonun ne gibi etkiler yaratacağını tartışmaya başladı. Aşıların etkisiz kalması ise insanlığın en büyük endişesi gibi görünüyor. Mikrobiyoloji profesörü mutasyona uğradığı belirtilen koronavirüs (Covid-19) için yeterli kanıt olmadığını ve korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabileceğini belirterek yüreklere su serpti.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 11:40 Son Güncelleme: 22.12.2020 12:19 ABONE OL
Son dakika: 'Yeterince kanıt yok' diyen dünyaca ünlü profesör yüreklere su serpti! Corona virüsü mutasyonu ile ilgili bakın ne dedi?

Son dakika haberi: Dünya geçen yıl bu zamanlarda Çin'in Wuhan kentinden gelen koronavirüs salgını haber ile sarsılmıştı. Bu kez ise İngiltere'den gelen mutasyon haberi ile sarsıldı. İngilizler, mutasyon sonrası yeni virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söyledi. Dünya bu gelişme sonrası alarm durumuna geçerken, yeniden uçuşlar kısıtlanmaya, önlemler sertleşmeye başladı. Açıklama sonrası art arda yorumlar, değerlendirmeler, korku senaryoları dile getirildi. Eski DSÖ görevlisi Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon da mutasyonu değerlendirdi. Collingnon, mutasyon ile ilgili daha iyimser bir tablo çizdi, "Korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir" dedi.

Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon mutasyona uğradığı belirtilen koronavirüs (Covid-19) için yeterli kanıt olmadığını ve korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabileceğini belirtti.

Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) için çalışmış, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Peter Collingnon, yeni tür ile ilgili kanıtların onu mutasyon olarak sınıflandıracak kadar yeterli olmadığını söyledi.

'KISITLAMALARIN ARDINDAN SEYAHAT ETMEK SORUMSUZLUKTU'

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, ''Aşılar uygulanana kadar mutasyonu kontrol altına almak çok zor olacak. Ayrıca yeni kısıtlamalar açıklandıktan sonra seyahat etmek çok sorumsuz bir davranıştı" demişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise mutasyona uğrayan virüsle ilgili olarak, Noel'de kısıtlamaları gevşetmeyeceklerine işaret ederek, "Bu yıl Noel, çok farklı olacak. Sevdiklerimizi görme şansımızı feda ediyoruz, böylece gelecek sene onlara sarılabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: 'Yeterince kanıt yok' diyen dünyaca ünlü profesör yüreklere su serpti! Corona virüsü mutasyonu ile ilgili bakın ne dedi?
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