Son dakika: 'Yeterince kanıt yok' diyen dünyaca ünlü profesör yüreklere su serpti! Corona virüsü mutasyonu ile ilgili bakın ne dedi?

Son dakika haberi: Dünya geçen yıl bu zamanlarda Çin'in Wuhan kentinden gelen koronavirüs salgını haber ile sarsılmıştı. Bu kez ise İngiltere'den gelen mutasyon haberi ile sarsıldı. İngilizler, mutasyon sonrası yeni virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söyledi. Dünya bu gelişme sonrası alarm durumuna geçerken, yeniden uçuşlar kısıtlanmaya, önlemler sertleşmeye başladı. Açıklama sonrası art arda yorumlar, değerlendirmeler, korku senaryoları dile getirildi. Eski DSÖ görevlisi Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon da mutasyonu değerlendirdi. Collingnon, mutasyon ile ilgili daha iyimser bir tablo çizdi, "Korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir" dedi.
Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon mutasyona uğradığı belirtilen koronavirüs (Covid-19) için yeterli kanıt olmadığını ve korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabileceğini belirtti.
Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü (WHO) için çalışmış, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde mikrobiyoloji profesörü olan Peter Collingnon, yeni tür ile ilgili kanıtların onu mutasyon olarak sınıflandıracak kadar yeterli olmadığını söyledi.
'KISITLAMALARIN ARDINDAN SEYAHAT ETMEK SORUMSUZLUKTU'
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, ''Aşılar uygulanana kadar mutasyonu kontrol altına almak çok zor olacak. Ayrıca yeni kısıtlamalar açıklandıktan sonra seyahat etmek çok sorumsuz bir davranıştı" demişti.