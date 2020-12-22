Son dakika: 'Yeterince kanıt yok' diyen dünyaca ünlü profesör yüreklere su serpti! Corona virüsü mutasyonu ile ilgili bakın ne dedi?

Son dakika haberi: Dünya geçen yıl bu zamanlarda Çin'in Wuhan kentinden gelen koronavirüs salgını haber ile sarsılmıştı. Bu kez ise İngiltere'den gelen mutasyon haberi ile sarsıldı. İngilizler, mutasyon sonrası yeni virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını söyledi. Dünya bu gelişme sonrası alarm durumuna geçerken, yeniden uçuşlar kısıtlanmaya, önlemler sertleşmeye başladı. Açıklama sonrası art arda yorumlar, değerlendirmeler, korku senaryoları dile getirildi. Eski DSÖ görevlisi Mikrobiyoloji profesörü Peter Collingnon da mutasyonu değerlendirdi. Collingnon, mutasyon ile ilgili daha iyimser bir tablo çizdi, "Korkulduğu kadar bulaşıcı olmayabilir" dedi.