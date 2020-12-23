Bakan Çavuşoğlu, Dakka Büyükelçilik binasının açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş'te, Dakka Büyükelçiliği'nin yeni binalarının açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu törende yaptığı açıklamada, "Kardeş Bangladeş'e yakışır bir bina inşa etmek istedik, gerçekten de öyle oldu. Dünyanın her yerinde ülkemize yakışır yeni büyükelçilik, başkonsolosluk binalarını kazandırmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.

ARAZİ TAHSİSİ İÇİN DAKKA YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Çavuşoğlu açılış törenlerinin, Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100'üncü doğum gününe denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek, "Bangabandhu'nun mirası Bangladeş kalkındıkça yaşıyor. Bu büyükelçilikleri karşılıklı olarak tahsis ettiğimiz araziler üzerine inşa ettik. Özellikle bu arazinin tahsisinde verdikleri destek için Başbakan Şeyh Hasina'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bangladeş Dakka Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış törenine video mesaj gönderdi. Büyükelçiliğin yeni kançılarya binasının resmi açılışı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dakka'da bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bu güzel eser, Bangladeş ile ilişkilere verdiğimiz önemin göstergesidir. Sadece ülkemize değil, Bangladeş'e de yaraşır bir yapı olsun istedik. Yapım işlerinin süratle tamamlamasına verdiği destekten dolayı Bangladeş Hükümeti'ne ve makamlarına teşekkür ediyorum" dedi.