Başbakan’dan Türk öğrenciye kitap övgüsü

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türk asıllı üniversite öğrencisinin ülkedeki demokrasi hakkında yazdığı kitaba büyük ilgi göstererek, "Kitap gerçekten bana hitap ediyor. Yürekten herkese tavsiye ediyorum." dedi. De Blackbox Democratie (Kara kutu demokrasisi) kitabının yazarı 18 yaşındaki Adıyaman doğumlu Dilara Bilgiç'i makamında ağırlayan Rutte, 112 sayfalık kitabını okuduğunu ve çok ilgisini çektiğini söyledi. Bilgiç ise şunları dile getirdi: "Başbakan kitabımı okumuş ve tanışmak istemiş. Makamında ağırlaması özel bir an çünkü o kadar yoğunluğu ve siyaset hakkında yazılan o kadar kitap arasında ilgi gösterip beni davet etmesi gurur verici. Yayınevi 'çok yüksek beklentilerin olmasın' dedi fakat hiç ummadığım yerlere kitabımın ulaşması sevindirici bir duygu." ROTTERDAM