Berlin: Türkiye’ye ambargoya karşıyız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını dile getirdi. Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamalarda bulunan Maas, "Türkiye'ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını gördük" ifadesini kullandı. Atina, Doğu Akdeniz'deki sondaj krizi nedeniyle Berlin'e Ekim ayında bir çağrı yaparak Ankara'ya silah ambargosu uygulamasını istemişti. 10 Aralık'ta Brüksel'deki AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik sektörel bazı yaptırımlar önerisi ise kabul görmemişti. Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu kaybetmediğini belirterek "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz" dedi.