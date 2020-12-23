Çavuşoğlu: İslamofobiyle mücadele etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünde geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Widodo'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak. Güneydoğu Asya'da kilit ortağımız dost ve kardeş Endonezya ile ilişkiler her alanda gelişiyor" dedi. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle ortak basın toplantısında da İslamofobiye karşı "Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz" diye konuştu.