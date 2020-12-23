Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! ’de çekilen fotoğraflar…

Güneş sistemimizdeki en büyük iki gezegen olan Jüpiter ve Satürn, Pazartesi günü 400 yıl içinde olduklarından daha fazla birbirine yaklaştı. Bu harika birleşim, gece gökyüzünde parlak bir görsel şölen oluşturdu ve dünyanın dört bir yanında çarpıcı fotoğraflarla yakalandı. Bu fotoğraflardan bazıları da ’de, şehrinde çekildi…

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 23.12.2020 11:51 ABONE OL
En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

Geçtiğimiz gün, güneş sistemindeki en büyük iki gezegen birbirinden sadece 0.1 derece yani dolunay çapının yaklaşık beşte biri kadar uzaktaydı. Bu birleşmeye dünyada "Noel Yıldızı" lakabı verildi, ancak bu olayın Noel'e yakın ve kış gündönümünde gerçekleşmesi tamamen tesadüf. Pazartesi gecesi bu görüntüyü kaçırdıysanız veya gökyüzü açık değilse korkmayın: İki gezegen çok yavaş hareket ediyor gibi görünüyor ve önümüzdeki günlerde yine alışılmadık şekilde birbirine yakın görünecekler!

İZMİR'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

Jüpiter ile Satürn'ün yüzyıllar sonra 21 Aralık günü birbirlerine çok yaklaştıkları o anlar teleskop görüntüsü ise gözler önüne serildi. İşte, adım adım iki gezegenin yaklaşması...

En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars'ı 10 saat boyunca gözlemleyip hazırladığı video ile gezegenlerin yolculuğunu görüntüleyen İsa Turan bu kez de Jüpiter ile Satürn'ün buluşmasını görüntüledi.

En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

Turan, 170 gün boyunca 4 Temmuz gecesinden 21 Aralık gecesine kadar geçen zaman içinde gezegenlerin fotoğrafını sabitlediği mekanizma üzerinden çekti.

En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

Daha sonra fotoğrafları düzenleyerek 3 dakikalık videoyu oluşturdu. 'de kayıt edilen gezegenlerin hareketlerinin görüntüleri izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

21 Aralık tarihinde ise Jüpiter ile Satürn'ün Dünya'dan birbirlerine en yakın gözüktüğü anlar ise teleskop görüntüsü ile kayıt edildi.

En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

Çekilen görüntü fotoğraf haline getirildiğinde Jüpiter'in üzerinde bulunan leke ve Satürn'ün çevresinde yer alan toz ve gaz bulutları gözükebiliyor.

En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

Solda Jüpiter ve sağda Satürn, 22 Aralık 2020 Salı günü Chicago'nun üzerinde görülüyor.

En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

İki gezegen, 1226'dan beri gözlemlenebilir en yakın mesafede görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA