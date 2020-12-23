En büyük iki gezegen Jupiter ve Satürn böyle birleşti! İzmir’de çekilen fotoğraflar…

Geçtiğimiz gün, güneş sistemindeki en büyük iki gezegen birbirinden sadece 0.1 derece yani dolunay çapının yaklaşık beşte biri kadar uzaktaydı. Bu birleşmeye dünyada "Noel Yıldızı" lakabı verildi, ancak bu olayın Noel'e yakın ve kış gündönümünde gerçekleşmesi tamamen tesadüf. Pazartesi gecesi bu görüntüyü kaçırdıysanız veya gökyüzü açık değilse korkmayın: İki gezegen çok yavaş hareket ediyor gibi görünüyor ve önümüzdeki günlerde yine alışılmadık şekilde birbirine yakın görünecekler!

İZMİR'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

Jüpiter ile Satürn'ün yüzyıllar sonra 21 Aralık günü birbirlerine çok yaklaştıkları o anlar teleskop görüntüsü ise gözler önüne serildi. İşte, adım adım iki gezegenin yaklaşması...