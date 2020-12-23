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Gubadlı'da zaferi coşkusu! Azerbaycan Aliyev şehri ziyaret etti

işgalinden 44 gün sonra kurtarılan Gubadlı'da zafer coşkusu yaşandı. Azerbaycan Aliyev, Gubadlı şehrini ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 01:24 Son Güncelleme: 24.12.2020 02:05 ABONE OL
Gubadlı'da zaferi coşkusu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev şehri ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.

Gubadlı'da zaferi coşkusu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev şehri ziyaret etti | Video

"TÜM KÖYLER ERMENİSTAN GÜÇLERİ TARAFINDAN YIKILDI"


Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü. İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

"DÜŞMAN YAPTIKLARININ HESABINI VERECEK"


"2. Dünya Savaşı'nda faşistler bile böyle vahşet yapmadı." diyen Aliyev, "Bakın biz nasıl bir düşmanla savaştık. Bölgemizi, Kafkasya'yı faşistlerden kurtardık. Tüm bu köyleri yeniden kuracağız. Düşman, bu yaptıkları için hesap verecek. Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli." ifadelerini kullandı.


"BU GÖRÜNTÜLER, TAZMİNAT DAVAMIZ İÇİN KANIT OLACAK"


Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, "Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak." diye konuştu.


ALİYEV ASKERLERLE BİR ARAYA GELDİ: KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR


Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in Gubadlı'da askerlerle yaptığı görüşme yer aldı. Aliyev, burada da "Askerlerimizin kahramanlığı sayesinde topraklarımızı kurtardık. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadesini kullandı. Görüntülerde, askerlerin Cumhurbaşkanı Aliyev'i coşkulu şekilde alkışladığı görüldü.

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Gubadlı'da zaferi coşkusu! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev şehri ziyaret etti
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