Japonya'da askere Covid-19 şoku! Deniz Kuvvetleri’nin 2 üst düzey ismi virüse yakalandı

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Hiroshi Yamamura ve Başkan Vekili Koramiral Naruto Nishi'nin Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Japonya'da son günlerde yeniden tırmanışa geçen Covid-19 salgını, bu kez ülkenin askeri gücü olan Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) sıçradı. Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Kurmay Başkanı Amiral Hiroshi Yamamura ve Başkan Vekili Koramiral Naruto Nishi'nin Covid-19'a yakalandığı bildirildi. Deniz kuvvetlerinin yüksek rütbeli iki komutanının virüse yakalanması ülke kamuoyunda büyük yankı bulurken, söz konusu isimlerin mesai arkadaşlarında görülen belirtiler sonrası test edildiği ve testlerin pozitif sonuç verdiği öğrenildi. Yamamura ve Nishi karantinaya alınırken, Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi'nin ise söz konusu askeri personel ile temasının bulunmadığı kaydedildi. Son gelişme üzerine SDF yetkilileri, Covid-19 tedbirlerinin artırılacağını açıkladı.

VAKA SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Japonya'da Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, salgının başlangıcından bu yana Covid-19'a yakalanan kişi sayısının 204 bin 430'a, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 26'ya ulaştığı kaydedilmişti. İngiltere'de görülen mutasyona uğramış Covid-19 varyantına Japonya'da henüz rastlanmadığı duyurulmuştu.

