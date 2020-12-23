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Koronavirüsün mutasyonlu hali ’de de görüldü

İngiltere’de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür  (VUI-202012/01), ’de de ortaya çıktı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, “Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik” diyerek, 4 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 20:34 Son Güncelleme: 23.12.2020 20:36 ABONE OL
Koronavirüsün mutasyonlu hali İsrail’de de görüldü

İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu.

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İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik. Artık değiliz. Bu bilgi birkaç dakika önce laboratuvarlarımızdan geldi" diyerek mutasyonlu koronavirüs vakalarının İsrail'de de görüldüğünü duyurdu. İsrail medyası, 4 kişide mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiğini bunların 3'ünün İngiltere'den geldiğini bildirdi.

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Koronavirüsün mutasyonlu hali İsrail’de de görüldü
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