Kovid Antarktika’ya da ulaştı

Şimdiye kadar koronavirüs salgınından etkilenmeyen tek kıta olan Antarktika'da da ilk vaka tespit edildi. Şili ordusundan yapılan açıklamaya göre, General Bernardo O'Higgins Riquelme Araştırma Üssü'nde 26'sı asker 36 Şili vatandaşı Kovid-19'a yakalandı. Testleri pozitif çıkan personel, Punta Arenas'da karantinaya alındı. Böylece, virüs her kıtaya yayıldı.Dünya geneli: Toplam vaka sayısı 77 milyon 718 bini aştı. 1 milyon 709 bin 11 kişi hayatını kaybetti. Virüs saptanan 54 milyon 593 bin 404 kişi sağlığına kavuştu.İngiltere: Bilim insanları ulusal çapta daha katı önlemler alınması yönünde uyarılarda bulundu. Manş Tüneli'nde İngiltere'den Fransa'ya geçişler durduruldu. Bin 500 TIR İngiltere'de mahsur kaldı.İtalya: Moda ve finans merkezi olan Milano'da gıda bankasından yardım almak isteyen binlerce ihtiyaç sahibi, uzun kuyruklar oluşturdu.G. Kore: Son 24 saatte 24 öldü.