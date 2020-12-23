Son dakika: Corona virüsü mutasyonu neden İngiltere'de ortaya çıktı? İngiliz hükümetini topa tuttu: Onların kararları yüzünden...

COVİD-19'U TAMAMEN BİTİRMEK YERİNE ONUNLA YAŞAMAYI SEÇTİLER

Profesör Costello, uyarılara rağmen Başbakan Boris Johnson ve hükümetinin pandemi boyunca izlediği stratejinin, Covid'i tamamen ortadan kaldırmak yerine virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve Ulusal Sağlık Enstitüsü (NHS) üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu belirtti. Hatta, hükümete danışmanlık veren Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGE) 13 Mart tarihli tutanaklarında, "Covid-19'un yayılmasını tamamen bastırmaya çalışan tedbirlerin ikinci bir zirveye neden olacağını" aktarıldı. Ancak, danışmanlar, Çin gibi halihazırda ağır bir baskı altında olan ülkelerin 'tedbirler gevşediğinde ikinci bir zirve yaşayabileceği' konusunda uyardı. Yani Costello, İngiltere'nin corona virüsü ortadan kaldırmak yerine, onunla yaşamayı öğrenmeyi tercih ettiğini ve şu anda bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kaldığını açıkladı.

Costello, SAGE'nin İngilizleri corona virüsle yaşamaya zorlayan kararından dokuz ay sonra, Çin ve Güney Kore'nin sırasıyla milyon kişi başına üç ve 12 ölüm kaydettiğini. buna karşılık İngiltere'de ölü sayısının milyon kişi başına 970 ölüm kaydettiğini ifade etti.