Son dakika: Coronavirüsün orada üretildiği iddia edilmişti! Çinli Prof.: Ziyarete açığız! Laboratuvar: Açıklaması onu bağlar...

Dünya genelinde 78 milyondan fazla insanın yakalandığı ve 1 milyon 700 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiğini dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamak adına her zaman ziyarete açık olduklarını ifade etti.