Son dakika: Coronavirüsün orada üretildiği iddia edilmişti! Çinli Prof.: Ziyarete açığız! Laboratuvar: Açıklaması onu bağlar...

Tüm dünyaya yayılan corona virüs (Covid-19) salgınında virüsün Wuhan'daki Viroloji Laboratuvarı'ndan yayıldığı iddialarına laboratuvar sorumlusu Prof. Shi Zhengli'den yanıt geldi. Zhengli, "Ziyarete açığız" dedi.
Dünya genelinde 78 milyondan fazla insanın yakalandığı ve 1 milyon 700 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiğini dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamak adına her zaman ziyarete açık olduklarını ifade etti.
DSÖ HEYETİNE LABORATUVARA GİRİŞ İZNİ VERİLECEK Mİ?
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir heyetin gelecek ay Wuhan'ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi. Söz konusu ziyaret kapsamında DSÖ heyetine laboratuvara giriş izni verilip verilmeyeceğinin ise bilinmediği, ancak heyetin Wuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etmelerinin planlandığı aktarıldı.