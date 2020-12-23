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: Coronavirüsün orada üretildiği iddia edilmişti! Çinli Prof.: Ziyarete açığız! Laboratuvar: Açıklaması onu bağlar...

haberi: 2019 yılının sonunda 'in kentinde patlak veren ve 1 yılı aşkın süredir dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgınında can kaybı ve vaka sayısı her gün artıyor. Virüsün, Çin'de bir laboratuvarda üretildiği iddiası ise gündemden bir türlü düşmüyor. Okların hedefindeki laboratuvarın ünlü profesörü iddiaları yalanlayarak, "Her zaman ziyarete açığız" dedi. Ancak Laboratuvar yetkilileri Zhengli'ye karşı çıkarak, açıklamaların kurumu bağlamadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:10 Son Güncelleme: 23.12.2020 11:10 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüsün orada üretildiği iddia edilmişti! Çinli Prof.: Ziyarete açığız! Laboratuvar: Açıklaması onu bağlar...

Tüm dünyaya yayılan corona virüs (Covid-19) salgınında virüsün Wuhan'daki Viroloji Laboratuvarı'ndan yayıldığı iddialarına laboratuvar sorumlusu Prof. Shi Zhengli'den yanıt geldi. Zhengli, "Ziyarete açığız" dedi.

Dünya genelinde 78 milyondan fazla insanın yakalandığı ve 1 milyon 700 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiğini dair çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. Söz konusu Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamak adına her zaman ziyarete açık olduklarını ifade etti.

DSÖ HEYETİNE LABORATUVARA GİRİŞ İZNİ VERİLECEK Mİ?

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir heyetin gelecek ay Wuhan'ı ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi. Söz konusu ziyaret kapsamında DSÖ heyetine laboratuvara giriş izni verilip verilmeyeceğinin ise bilinmediği, ancak heyetin Wuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etmelerinin planlandığı aktarıldı.

"BUNLAR ZHENGLİ'NİN KİŞİSEL FİKİRLERİ"

Prof. Shi Zhengli'nin BBC'ye yaptığı "Ziyarete açığız" açıklamasına rağmen, Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın basın bürosundan yapılan açıklamada, Zhengli'nin açıklamalarının kişisel görüşlerini ifade ettiği, yanıtların kurum tarafından onaylanmadığı belirtildi.

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Son dakika: Coronavirüsün orada üretildiği iddia edilmişti! Çinli Prof.: Ziyarete açığız! Laboratuvar: Açıklaması onu bağlar...
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