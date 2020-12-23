Son dakika: Güney Afrika'dan tedirgin eden rakamlar! Mutasyon yüzde 26'ya yükseltti

Basın bilgilendirme toplantısında 'son dakika' gelişmesini duyuran İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen bu ikinci varyantı "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, corona virüsünün bu türünün daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Matt Hancock, "501.V2" adıyla anılan bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan ilk varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.

Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.