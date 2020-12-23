Son dakika: Güney Afrika'dan tedirgin eden rakamlar! Mutasyon yüzde 26'ya yükseltti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 411 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 657'ye çıktı.Günlük vaka sayısı 14 bin 46 artışla 954 bin 258'e ulaştı.
Son 24 saatte yapılan 54 bin 48 testteki pozitif oranı da yüzde 26 olarak açıklandı.
GÜNEY AFRİKA'YA UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış yeni halinin öncekinden daha hızlı yayıldığını duyurmuştu.
Açıklamanın hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.
Basın bilgilendirme toplantısında 'son dakika' gelişmesini duyuran İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen bu ikinci varyantı "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, corona virüsünün bu türünün daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.
Matt Hancock, "501.V2" adıyla anılan bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan ilk varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.
Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.
UZMANLAR ARAŞTIRIYOR
Dr. Susan Hopkins, uzmanların hâlâ yeni varyantla ilgili öğrenme aşamasında olduğunu belirtti. Dr. Hopkins, "Yürürlükteki karantinayla ve sistemle yayılmayı kontrol edeceğimizden eminiz. Seyahat edenlerdeki vakaların tespitini sürekli olarak iyileştirmeye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu arada Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakaları son 24 saatte rekor kırdı ve 39 bin 237 olarak kayıtlara girdi.
TÜRKİYE DE TEDBİR ALDI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta ülkede yüzde 70 daha hızlı yayılan bir Covid-19 türü bulduklarını açıklamıştı. Bunun üzerine 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahate kısıtlama getirmişti. Türkiye, 20 Aralık'ta İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika'dan uçuşlara da geçici durdurma kararı almıştı.
Ancak uzmanlar yüzde 70 olarak açıklanan oranın laboratuvar çalışmalarına değil, modellemelere dayandığına dikkat çekmişti.