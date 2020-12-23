Son dakika haberi: Corona virüs en çok kimden ve nereden bulaşıyor? Kan donduran gerçek gözler önüne serildi...

Dünya genelinde 80 milyona yakın kişiye bulaşan ve bir milyon 700 bin kişinin ölümüne neden olan corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa Kıtası'ndaki corona virüs kaynaklı ilk vakanın ve ilk ölümün görüldüğü Fransa'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada, Covid-19'un en çok nerede ve kimden bulaştığına dair bulgular ortaya konuldu. İşte son dakika haberin detayları...