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Son dakika haberi: 'da ! 3 polis öldü, 1 polis yaralı

AFP haber ajansının son dakika haberine göre, 'daki silahlı saldırıda gerçekleşti. Saldırıda  polis hayatını kaybederken bir polis de yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 09:12 Son Güncelleme: 23.12.2020 09:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Fransa'da silahlı saldırı! 3 polis öldü, 1 polis yaralı

Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, Fransa'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybederken bir polis de yaralandı. Polis yetkilileri saldırıyı ve 3 polisin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Le Monde gazetesinin aktardığına göre, olay Fransa'nın Saint-Just bölgesinde gerçekleşti. Bir aile içi şiddet ihbarına giden polislere 48 yaşındaki bir erkek tarafından ateş açıldı. Olayda 3 polis memuru yaşamını yitirirken, 4 polis ise yaralandı.

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Son dakika haberi: Fransa'da silahlı saldırı! 3 polis öldü, 1 polis yaralı
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