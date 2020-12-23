Son dakika haberi: Fransa'da silahlı saldırı! 3 polis öldü, 1 polis yaralı

Fransa merkezli haber ajansı AFP'nin aktardığına göre, Fransa'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybederken bir polis de yaralandı. Polis yetkilileri saldırıyı ve 3 polisin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Le Monde gazetesinin aktardığına göre, olay Fransa'nın Saint-Just bölgesinde gerçekleşti. Bir aile içi şiddet ihbarına giden polislere 48 yaşındaki bir erkek tarafından ateş açıldı. Olayda 3 polis memuru yaşamını yitirirken, 4 polis ise yaralandı.

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