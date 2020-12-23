Son dakika haberi: Hayalindeki düğün için söylediği yalan yüzünden hapis cezası aldı! En yakınındakileri bile kandırdı...

"8000 STERLİNDEN FAZLA BAĞIŞ TOPLANDI"

29 yaşındaki Toni Standen, arkadaşlarına ve ailesine vücudunun diğer bölgelerine yayılan yumurtalık kanseri olduğunu söylediğinde erkek arkadaşı Jim ile nişanlıydı.

Müstakbel gelin, ölmeden önce rüya gibi bir düğün istediğini söyledi ve yakın arkadaşları bu düğün için bir kampanya başlatarak 8000 sterlinden daha fazla para topladı.

Standen, arkadaşlarına tedavisi hakkında düzenli güncellemeler yaptı ve tedavi oluyormuş gibi görünmek için başını tıraş etti.