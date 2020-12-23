Son dakika haberi: Hayalindeki düğün için söylediği yalan yüzünden hapis cezası aldı! En yakınındakileri bile kandırdı...

İngiltere'den gelen son dakika haberinin detayları 'bu kadarına da pes' dedirtti! Toni Standen'in düşünceli arkadaşları ve ailesi, 29 yaşındaki kadının ölümcül kanser teşhisi aldığını söylemesinin ardından hayallerindeki düğünü ödeyebilmek için kampanya başlattı. Ölümcül kanser olduğu konusunda yalan söyleyen kadın, sevdiklerinin hayallerindeki düğüne binlerce lira ödenmesinin ardından hapis cezası aldı. Son dakika haberinin detayları ortaya çıktı.
"8000 STERLİNDEN FAZLA BAĞIŞ TOPLANDI"
29 yaşındaki Toni Standen, arkadaşlarına ve ailesine vücudunun diğer bölgelerine yayılan yumurtalık kanseri olduğunu söylediğinde erkek arkadaşı Jim ile nişanlıydı.
Müstakbel gelin, ölmeden önce rüya gibi bir düğün istediğini söyledi ve yakın arkadaşları bu düğün için bir kampanya başlatarak 8000 sterlinden daha fazla para topladı.
Standen, arkadaşlarına tedavisi hakkında düzenli güncellemeler yaptı ve tedavi oluyormuş gibi görünmek için başını tıraş etti.
Daha sonra yolculuğunu sosyal medyada paylaştı ve aslında kanser olan babası Derek'in sunağa kendisi ile birlikte yürümesini istediğini söylediğinde insanları duygusal olarak yoğun bir biçimde etkiledi.
"KONUKLAR GÜLMESİNDEN ŞÜPHELENDİ"
Büyük gün geldiğinde Derek'in bir kaydı çaldığı esnada Standen gülmeye başladığında konuklar şüphelenmeye başladı.
Konuklardan biri LiverpoolEcho'ya babasının sözlerini duyduktan sonra ayağa kalktığını ve hatasız bir konuşma, hatta birkaç espri yaptığını söyledi.
Annesi ve erkek kardeşi ise babasının sözlerini duyduğunda parçalanmış hissettiğini söyleyen konuk, Toni Standen'ın gülmek gibi şüpheli davranışları nedeniyle diğer konukların da dikkatini çektiğini belirtti.
"DOLANDIRICILIK NEDENİYLE 5 AYLIK HAPİS CEZASI"
Standen sonunda kanser olmadığını itiraf etti. Bu itirafından kardeşi ve annesine ikisini de sevdiğini söyledi ve son birkaç yıldır her şey için teşekkür ettiğini belirtti. Tüm olanlardan dolayı üzgün olduğunu söyleyen genç kadın, utandığını ve kalbinin kırık olduğunu söyleyerek bu hisle mücadele ettiğini de belirtti.
Eşi Jim'in de bu olaydan sonra kendisinden boşanıp boşanmayacağını bilmediğini ve bunu yaparsa onu suçlamayacağını belirten Standen, sulh ceza mahkemesine çıktı ve bölge yargıcı Nichola Sanders tarafından dolandırıcılık suçu ile hüküm giydi.
Yargıç Sanders, Standen'a beş aylık hapis cezası verirken aynı zamanda yerel bir iş adamının yaptığı 2000 sterlinlik bağışı geri ödemesini emretti.