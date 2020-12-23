Son dakika haberi: Korku dairesindeki cinayetin detayları dehşete düşürdü! Parçalara ayırdıktan sonra...

Son dakika haberi… Maynard-Ellis, Rawson'la bir barda sohbet ettiğini gösteren kamera kayıtları nedeniyle yakalandı. Bir mahkeme, daireye korku filmi gibi anılarla dolu olması nedeniyle olayın yaşandığı apartman dairesine "korku dairesi" adını verdi. Maynard-Ellis ve Leesley, geçen ay bir kadını öldürmekten, gizlemekten ve yok etmekten suçlu bulunmasının yanı sıra adaletin işleyişini bozma suçu ile de yargılandı.
"BİRÇOK SUÇTAN YARGILANDILAR"
Maynard-Ellis, mahkemede aynı zamanda başka bir kadına tecavüz, tecavüz girişiminde bulunma ve öldürme tehdidinden de suçlu bulundu.
Maynard-Ellis, en az 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Leesley, mahkemede en az 15 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
"DEHŞET EVİNDE KORKUTUCU ANLAR"
Mahkeme, Rawson'ın akşamı eski bir kız arkadaşıyla geçirdiğini, ancak eve giderken yanlış bir otobüse binmesinin ardından bir bara gittiğini öğrendi.
Bu barda Maynard-Ellis'le karşılaşan Rawson, daha sonra onun taksiye binmeyi kabul ettiği öğrenildi.
Maynard-Ellis'in dairesinde yapılan incelemeler ise yetkilileri bir kez daha dehşete düşürdü. Dairede korkunç romanlar, elinde bıçak tutan bir Chucky imgesi, bağımlısı olduğu korku filmlerinden karakterlerin ev yapımı maskeleri ile dolu olduğu fotoğraflar elde ettiler.
Başka bir fotoğrafta, pense, matkaplar ve balta gibi aletlerin yanı sıra oyuncak bebek kafaları ve kopmuş ellerle kaplı çalışma tezgahı resmedildi.
Jüri üyeleri, Maynard-Ellis ve Leesley banyoda onu parçalamadan önce Rawson'un başının arkasından oklava ile dört kez vurduğunu öğrendi.
"İHBAR SONUCUNDA YAKALANDILAR"
Rawson'ı öldürüp parçaladıktan sonra cani ikili, vücut parçalarını siyah plastik poşetlere doldurdu. Ertesi gün ise çantalarını çalılıklarına bıraktıkları bir kanalın yakınında gezinirken güvenlik kameralarına yakalandı.
Rawson'ın ailesi kayıp bildirisinde bulunmasının ardından 47 günlük bir çalışma başlatıldı ve sonunda vücut parçaları bulundu. Maynard-Ellis ve Leesley, 22 Mayıs'ta bir güvenlik kamerası ile ilgili yapılan bir itiraz sonucu yakalandı.