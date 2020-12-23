Son dakika haberi: Seri katilden şoke eden savunma: Ben de kurbanım

TANINMAMAK İÇİN ESTETİK YAPTIRDI

Lao'nun ise izini kaybettirmek için farklı şehirlere gittiği, barlar ve diğer eğlence mekanlarında çalıştığı ve görünümünü değiştirmek için bir dizi estetik ameliyat yaptırdığı belirtiliyor. Geçen yıl Şiamen kentindeki bir alışveriş merkezinde yakalanan Lao hakkında cinayet, soygun ve insan kaçırma suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre Lao mahkemede Fa'nın "çok acımasız biri" olduğunu, ilişkileri sırasında kendisinin fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldığını ve iki düşük yaptığını söyledi.

Lao, "20 yıldır karanlıkta yaşıyorum. Sonunda ilk kez yakalanma korkusu yaşamadan, huzur içinde uyuyabileceğim" dedi.

Lao tarafından öldürülen bir adamın karısı olduğu belirtilen Zhu Dahong isimli bir kişi ise, "Böyle bir özrü kabul etmenin zor olduğunu" belirterek "20 yıldır çektiğimiz acılar bir özürle silinemez" diye konuştu.

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