Son dakika korona mutasyonu açıklaması! İkinci bir varyantı tespit edildi

Dünya korona virüs mutasyonu haberleri nedeniyle diken üstündeyken bir son dakika haberi endişeleri daha da arttırdı. Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, corona virüsünün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.