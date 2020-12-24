Almanya, sıkı önlemlere rağmen salgının önüne geçemediAlmanya’da son 24 saatte 32 bin 195 yeni vaka

Almanya'da Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 32 bin 195 yeni tip korona virüs vakası tespit edilirken, 802 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyada yaklaşık 78 milyondan fazla kişiye bulaşarak küresel bir krize dönüşen Covid-19 salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya'da virüse karşı alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. Robert Koch Enstitüsü, ülkede son 24 saatte 32 bin 195 korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 587 bin 115'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 802 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 28 bin 770'e ulaştı. Açıklamada ülkedeki aktif vaka sayısının 373 bin 945 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 184 bin 400 kişinin iyileştiği belirtildi.

