Bilim İnsanlarından korkutan son dakika açıklaması! "Parçalanıyor"

Bilim insanlarından gelen son dakika açıklamasına göre; Atlantik Okyanusu'nda yer alan Güney Georgia Adası'ndaki vahşi yaşamı tehdit eden dünyanın en büyük buzdağı, geçtiğimiz günlerde ciddi boyuttaki parçalara ayrılması ile dikkat çekti. İki günde büyük bir yüzölçümü kaybeden buzdağı birçok canlının yaşamını ise tehdit ediyor. İşte son dakika haberine dair tüm detaylar…

BUZDAĞI PARÇALANMAYA DEVAM EDİYOR! KORKUTAN AÇIKLAMA…

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) gözlem uydularından Sentinel-1'in, 21 Aralık-22 Aralık arasında çektiği fotoğraflarla beraber yaşanan bu korkunç olayı adeta gözler önüne sermiş oldu. A68a Antartika'dan ayrıldığına, yaklaşık 6 bin kilometrekarelik bir alanı kapsarken şimdi ise yalnızca 2 bin 600 km büyüklüğünde…