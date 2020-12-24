Bir tıraşla hayatı değişti

Brezilya'da Joao Coelho Guimaraes isimli bir adamın başına filmleri aratmayacak türden olaylar geldi. 3 yıldır evsiz olan Guimaraes, bir kuaförden kendisini tıraş etmesini istedi. Dükkan sahibi de evsiz adamın hem tıraşını yaptı, hem yeni kıyafetler hediye etti. Guimaraes'in yeni halinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Evsiz adam için "Manken kadar yakışıklı" diye binlerce yorum geldi. Kısa sürede ünlü olan Guimaraes, annesi ile kız kardeşine de kavuştu. Ailesinin evsiz adamın öldüğünü düşündüğü de ortaya çıktı.