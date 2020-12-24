Etna Yanardağı faaliyete geçmişti: Uzaydan böyle görüntülendi!

ARALIK AYIINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, aralık ayında faaliyete geçmişti. Etna Yanardağı'ndan çıkan volkanik kül, Katanya bölgesinde bazı yerleşim yerlerine ulaştı.