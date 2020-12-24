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faaliyete geçmişti: Uzaydan böyle görüntülendi!

’da Sicilya'nın doğu kıyısında, bulunan faaliyete geçti! Kül ve duman püskürten Etna Yanardağı uzaydan görüntülendi. Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı’ndan çıkan volkanik kül, Katanya bölgesinde bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:40 Son Güncelleme: 24.12.2020 15:46 ABONE OL
Etna Yanardağı faaliyete geçmişti: Uzaydan böyle görüntülendi!

İtalya'da Sicilya'nın doğu kıyısında, bulunan aktif yanardağı Etna, aralık ayında faaliyete geçmişti. Kül ve duman püskürten Etna Yanardağı, uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.

ARALIK AYIINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna, aralık ayında faaliyete geçmişti. Etna Yanardağı'ndan çıkan volkanik kül, Katanya bölgesinde bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Geçen hafta kaya parçaları ve kül püskürtmeye başlayan Etna Yanardağı, uzaydan uydu aracılığıyla görüntülendi.

Avrupa Birliği Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus, Etna Yanardağı'nın faaliyetini içeren ve uydusu Sentinel 2 tarafından çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan oluşan videoyu yayınladı.

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Etna Yanardağı faaliyete geçmişti: Uzaydan böyle görüntülendi!
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