Fransız Liberation Gazetesinden yorum: SİHA’lar Türkiye’nin yükselişinin sembolü

Dünya medyasının Türkiye'de geliştirilen silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik ilgisi devam ediyor. Son olarak Fransız Liberation gazetesi SİHA'ların Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı. Haberde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, bu hava araçlarının Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.



DIŞ POLİTİKA BAŞARISI

Haberde, SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi. Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Haberde, SİHA'ların, şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı ve Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı.



TÜRKİYE GERİ GELDİ

Fransız basınındaki haberde ayrıca SİHA'larla birlikte Türkiye'nin uluslararası arenaya adeta geri geldiğine dikkat çekildi. Liberation gazetesi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın da "ulusal kahramana" dönüştüğü vurgulandı. Bayraktar TB2 SİHA sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli taktik insansız hava aracı sistemi olarak 2014'ten beri aktif olarak kullanılıyor. 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapma kabiliyetine sahip. Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatlarını üreten 6 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

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