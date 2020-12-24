İkinci dalga ölümleri ilk dalgayı geçti

Dünya genelinde vaka sayısı 78 milyon 376 bini aştı. 55 milyon 144 bin 338 kişi sağlığına kavuştu.İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni türünü görüşmek üzere toplandı.İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı. Ülkede 386 kişi daha öldü. Huzurevlerinde Kovid-19'a karşı aşı kampanyasını pazar günü başlatıyor.Testi yaptırmaları koşuluyla İngiltere'den gelen yolculara izin vereceğini duyurdu.İlk dalga olarak nitelenen Şubat-Mayıs ayları arasındaki can kaybı sayısı 33 bin 415'ti. Eylül ayında başlayan ve halen devam eden ikinci dalgada ise can kaybı düne kadar 33 bin 731 olarak belirlendi.Koronavirüsün etkisiyle ölüm oranlarında I. Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük artış kaydedilirken 2020'de toplam yıllık ölü sayısının ilk kez üç milyonu geçmesi bekleniyor.Pandeminin önümüzdeki yıl sonuna kadar kontrol altına alınabileceğini, fakat bunun aşılanma hızına bağlı olacağını öngördüğü öğrenildi.Vaka sayısı bir milyonu geçti.Son 24 saatte 23 bin 950 yeni vaka tespit edildi, 333 kişi daha öldü.Biri yurt içi kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Son 24 saatte 1092 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi daha yaşamını yitirdi.Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 968, Meksika'da 897, Arjantin'de 257, Kolombiya'da 251, Peru'da 45, Şili'de 20 ve Guatemala'da 30 kişi yaşamını yitirdi.Toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 560 bini aştı.BioNTech/Pfizer -19 aşısının kullanımını onayladı. Arjantin, Kovid-19 tedavisinde atların ürettiği antikorlardan yapılan serumu kullanacak.Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Kurmay Başkanı ve Başkan Vekili Kovid-19'a yakalandı.Kovid-19 aşılarını 2021'in ilk çeyreğinde alacak.Kovid-19 vaka sayısı 940 bini geçti.Fas'ta 30, Lübnan'da 17, Cezayir'de 12 ve Kuveyt'te 1 kişi yaşamını yitirdi.İNGİLTERE'DE Kovid- 19'un Güney Afrika kaynaklı, daha hızlı yayılan başka bir türü tespit edildi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor" dedi. Vakaların Güney Afrika'dan gelen 2 kişide tespit edildiğini belirten Hancock, bu kişilerin karantinaya alındığını ve Güney Afrika ile seyahate kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Hancock, son 2 haftada Güney Afrika'da bulunan veya bu ülkeden gelen biriyle yakın teması olan herkesin derhal kendilerini izole etmesi gerektiğini vurguladı. 501. V2 olarak adlandırılan bu tür, Güney Afrika'daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturuyor.