Koronavirüs aşısı hakkında son dakika açıklaması! Mutasyon uğrayan koronavirüs tedavisi için...

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de ortaya çıkan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış versiyonu görüldüğü açıklandı. Açıklamanın ardından dünyada mutasyon paniği yaşanırken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke sıkı tedbirler aldı. Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, mutasyona uğrayan koronavirüsün yapısı, belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilgi verdi.

"YAPISI AYNI AMA BULAŞ HIZI FARKLI"

Virüsün bir hücreden diğer hücreye geçerken mutasyona uğradığını belirten Prof. Dr. Özyaral, "Virüs normalde ilk andan itibaren herhangi bir kişinin vücuduna girdiği noktada bir hücrenin içinde gelişmeye başlıyor. Gelişimini tamamladığı hücrede, onu öldürüyor ve bir sonraki hücreye geçiyor. Bu küçük geçiş hareketlerinde de her seferinde mutasyona uğruyor.