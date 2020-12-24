O isimden duygusal mesaj: Azerbaycan'ın gururu: İlham Aliyev

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve Dünya Azerbaycanlıları Koordinasyon Şurası Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

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"Bugün Azerbaycan Devlet Başkanı, muzaffer Ali Baş Kumandan İlham Aliyev'in 59.doğum günüdür. Kutlu olsun.

Geçtiğimiz yıl doğum gününde şu satırları yazmıştım; 'Bizler, vatandan uzakta fakat kalbi vatanla çarpan Azerbaycanlılar olarak Cumhurbaşkanımızı severiz. Bu öylesine körü körüne bir sevgi ya da kompliman amacıyla söylenmiş bir ifade değil. Hakikatin ta kendisidir ve aydın zümreyi temsil eden insanlar olarak sevgimizin nedenleri üzerinde durmamız icabet eder ki sebebi belli olsun.

Yurtdışında yaşayan biz Azerbaycanlılar ulusal toplantılarda mükemmel konuşma yeteneğinden memnuniyet duyduğumuz İlham Aliyev'in uluslararası arenadaki kusursuz hitabetinden ayrıca gurur duyuyoruz.

Batılı ülkelerin Müslüman ülkesi önyargısını üstün nezaketi ve medeniyeti ile ortadan kaldırabilmesinden mutluluk duyuyoruz.

Özgüvenli yürüyüşü, sempatik davranışı, 'Ben Azerbaycan'ım' adasıyla verdiği mesajlar hepimizi duygulandırıyor, vatan sevgimizi artırıyor.

Devlet Başkanımızın sporu çok sevmesini ve insanları spora teşvik etmesini takdire şayan buluyoruz zira sağlam bedende sağlam ruhun olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bizim sağlam ruha sahip insanlara ihtiyacımız var, çünkü Karabağ adlı kanayan yaramızın, alçak Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarımızın geriye alınması için sağlam ruhun oluşturduğu sağlam karakterli halka ihtiyacımız var.

İlham Aliyev, tüm toplantılarının finalinde sağ elini yumruk olarak havada sıkıyor; açık ve net olarak mücadele mesajı veriyor.

Zannımca o yumruk terörist güçlere, işgalci Ermenistan'a, ülkemizi dışarıdan karıştırmak için sermaye akıtanlara onların içerideki işbirlikçilerine sıkılıyor.'

Bu sene yukarıdaki satırlara Karabağ zaferiyle sahip olduğumuz mutluluğu ekliyoruz, çok şükür! Vatan için can veren şehitlerimizin, kahraman ordumuzun ve Ali Baş Komandanımızın sayesinde 44 günlük savaşta 30 yıllık sorunu halleden

Can Azerbaycan 'la haklı olarak gurur duyuyoruz.

Hem alanda hem diplomatik sahada düşmanı mağlup eden, Vatan toprağını işgal ederek orada devlet kurma hadsizliğini gösterenlere haddini bildiren ve onları 'iti govan kimi' kovduğumuzu dünyaya beyan eden, 'ne oldu Paşinyan?'ı deyimi ile Türk milletinin duygularına tercüman olan yiğit devlet Başkanı var Azerbaycanımızın.

Milleti devletin etrafında tek yumruk yapmayı başaran, ona güvenen halkının başını kazandığı zaferle göklere erdiren ,ülkesinin yeni , şanlı tarihini kardeş Türkiye ile ortaklaşa altın harflerle yazan İlham adlı evladı var Azerbaycan'ın.

Şuşa'd , Karabağ Şikestesi dinlemek

Zengilan'dan Xudaferim 'i selamlamak,

Füzuli'den Cebrayıl'dan Aras'a ninni söylemek, Kelbecer'in "İsti Su"yunu yudumlamak otuz yıllık hayalimizdi Cenap Prezidentimizin sayesinde muradımıza erdik.

59 yaşını tamamlarken , eşi CB Yardımcısı Mihriban hanımla birlikte Zengezur'a sefer eden ,Gubadlı'dan karlı dağların ötesindeki İrevan'a Hekeri Bergüşad aracığıyla mesaj veren Devlet Başkanımız, seneye Türkiye'yi Azerbaycan'a Azerbaycan'ı Türkistan'a bağlayan güzergahdan geçerek yoluna azimle devam edecektir inşallah!

Kalbi Azerbaycan 'la birlikte atan herkese hayatımızın en güzel hediyesini Karabağ zaferini armağan eden Ali Baş Kumandanımızın doğum günü kutlu olsun.

Bizi ülke dışında, vatandan uzakta yaşayan Dünya Azerbaycanlılarını hiç bir zaman unutmadığınız, devletimizin manevi gücünü, milletimizin manevi desteğini hissettirdiğiniz için çok sağ olun cenap Cumhurbaşkanı. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız.

Doğum gününüz kutlu, hayatınız mutlu Can Azerbaycan'ımız hep umutlu olsun."