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Rusya’da yerel meclis toplantısında ‘dekolte’ krizi yaşandı

Rusya Federasyonu’na bağlı ’da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov’un çevrim içi toplantı sırasında yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı. Ammosov toplantıda bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin ‘dikkatini dağıttığını’ ima etmesi tartışma konusu oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 19:19 ABONE OL
Rusya’da yerel meclis toplantısında ‘dekolte’ krizi yaşandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih'in raporunu dinledi.

Rusya’da yerel meclis toplantısında ‘dekolte’ krizi | Video

"VÜCUDUNUZUN AÇIK KISMINA DİKKAT EDİN"

Ancak açıklamaları dinledikten sonra Ammosov, "Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil" dedi.

MİKROFONU KAPATTI

Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve 'gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını' söyledi. Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı.

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Rusya’da yerel meclis toplantısında ‘dekolte’ krizi yaşandı
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