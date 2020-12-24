Rusya’da yerel meclis toplantısında kriz: Kadın vekilin dekoltesini hedef aldı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih'in raporunu dinledikten sonra, İrina Vısokih'in dekoltesinin açık olduğunu ima ederek dikkatinin dağıldığını ifade etti.