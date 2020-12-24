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’da yerel meclis toplantısında kriz: Kadın vekilin dekoltesini hedef aldı

Federasyonu’na bağlı Yakutistan’da yerel meclis üyesi ’un, çevrim içi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin ‘dikkatini dağıttığını ima etmesi tartışma yarattı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 14:54 ABONE OL
Rusya’da yerel meclis toplantısında kriz: Kadın vekilin dekoltesini hedef aldı

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan'da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov'un, çevrim içi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin 'dikkatini dağıttığını' ima etmesi tartışma yarattı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokih'in raporunu dinledikten sonra, İrina Vısokih'in dekoltesinin açık olduğunu ima ederek dikkatinin dağıldığını ifade etti.

SÖZÜNÜ KESEREK MİKROFONUNU KAPATTI

Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve 'gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını' söyledi. Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı.

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Rusya’da yerel meclis toplantısında kriz: Kadın vekilin dekoltesini hedef aldı
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