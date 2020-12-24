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Trump, Savunma Bütçe Tasarısı’nı veto etti

Giriş Tarihi: 24.12.2020 ABONE OL
Trump, Savunma Bütçe Tasarısı’nı veto etti
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de kabul edildikten sonra onayına sunulan ve savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı daha önce duyurduğu gibi veto etti. Trump, "Bu yasa tasarısı, Çin ve Rusya'ya bir hediyedir" dedi. Türkiye'ye S-400 alımıyla ilgili yaptırım uygulanmasını öngören bir bölümünde yer aldığı tasarı Kongre'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'dan 3'te 2'den büyük oy çokluğuyla geçmişti. Kongre'ye dönecek tasarı aynı çoğunluğu tekrar yakalarsa Trump'ın vetosu geçersiz kılınabilecek.
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Trump, Savunma Bütçe Tasarısı’nı veto etti
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