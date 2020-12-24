SON DAKİKA: Corona virüs mutasyonunda yeni alarm verildi! Farklı bir tür daha ortaya çıktı: P681H varyantı...

CİDDİ BİR HASTALIĞA YOL AÇAR MI?

Haber, Afrika kıtasının bazı bölgelerinde enfeksiyonların yeniden artmasıyla birlikte geldi. Dr. Nkengasong, ülkede teyit edilen enfeksiyonların 1 milyona yaklaşmasıyla Güney Afrika'daki yeni varyantın şu anda baskın olduğunu belirtirken yeni koronavirüs varyantının hızlı bir şekilde iletilirken viral yükler daha yüksek olsa da, daha ciddi bir hastalığa yol açıp açmadığının da henüz belli olmadığını belirtti.

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