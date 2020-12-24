SON DAKİKA: Corona virüs mutasyonunda yeni alarm verildi! Farklı bir tür daha ortaya çıktı: P681H varyantı...

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'de ortaya çıkan yeni corona virüs mutasyonu tüm dünyayı alarma geçirirken korkutan bir açıklama daha geldi. Edinilen son dakika habere göre; İngiltere ve Güney Afrika'daki corona virüs mutasyonundan farklı bir corona virüs türü daha ortaya çıktı. Uzmanlar bu keşfin duyurulmasının ardından yeni bir alarm durumunun ortaya çıkabileceğini ifade etti. İşte son dakika haberin detayları...
YENİ BİR TÜR
Afrika'nın üst düzey sağlık yetkililerinden Perşembe günü gelen açıklamaya göre; corona virüsün başka bir yeni varyantının Nijerya'da ortaya çıktı. Yeni corona virüs mutasyonunun ülkede dağılmaya başlamasından endişe edilirken yetkililer, mutasyona ilişkin araştırmaların hala devam ettiğini belirtti.
YENİ ALARM DURUMU: SEYAHAT KSITLAMALARI GERİ GELEBİLİR
Uzmanlar, Bu keşfin İngiltere ve Güney Afrika'da benzer varyantların duyurulmasının ardından pandemide yeni bir alarm durumu ortaya çıkarabileceğini söylerken uluslararası seyahat kısıtlamalarının ve önlemlerinin de geri dönmesine yol açabileceğini belirtti.
"İNGİLTERE VE AFRİKA'DAN AYRI BİR SOY"
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı John Nkengasong gazetecilere "Birleşik Krallık ve Güney Afrika'dan ayrı bir soy" dedi. Nijerya CDC ve Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ise daha fazla örneği analiz edeceklerini belirtti.
KRİTİK UYARI
Fark edilen yeni varyantla ilgili uyarı, iki veya üç genetik diziye dayanıyordu, ancak Nijerya ve Güney Afrika alarmı için acil bir toplantı düzenlemek için yeterli görüldü.
YENİDEN ARTIŞ ORTAYA ÇIKTIĞINDA FARK EDİLDİ
The Associated Press tarafından kayıt altına alınan araştırmaya göre, yeni varyant, 3 Ağustos ve 9 Ekim tarihlerinde Nijerya'nın Osun eyaletinde toplanan iki hasta örneğinde bulundu.
ÇOK HIZLI YAYILIYOR
İngiltere'de görülen varyantın aksine, Nijerya'da ortaya çıkan mutasyonun çok hızlı yayıldığı gözlemlenmediği bildirilirken P681H adı verilen varyantın Nijerya'da virüsün bulaşmasına katkıda bulunduğuna dair bir kanıt olmadığı da belirtildi.
AZ GÜÇ HARCANACAK
Bununla birlikte, yetkililer, Nijerya ve İngiltere varyantları arasındaki genomik olarak nasıl bulaştığı ve dağıldığına dair göreceli farklılık, virüste ortaya çıkan değişiklikleri tespit etmek için daha az güç harcanacağı anlamına gelebileceğini söyledi.
CİDDİ BİR HASTALIĞA YOL AÇAR MI?
Haber, Afrika kıtasının bazı bölgelerinde enfeksiyonların yeniden artmasıyla birlikte geldi. Dr. Nkengasong, ülkede teyit edilen enfeksiyonların 1 milyona yaklaşmasıyla Güney Afrika'daki yeni varyantın şu anda baskın olduğunu belirtirken yeni koronavirüs varyantının hızlı bir şekilde iletilirken viral yükler daha yüksek olsa da, daha ciddi bir hastalığa yol açıp açmadığının da henüz belli olmadığını belirtti.Son dakika haberi: Corona virüs tedavisinde yeni gelişme! Lama antikorları virüsü etkisiz hale getirdi Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonunda korkulan oldu! Dünyanın diğer ucunda...