Son dakika: İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren yeni görüntüler ortaya çıktı! Olaydan tam yarım saat önce...

Videoda ayrıca Süleymani'nin binadan çıkarak hava saldırısına hedef olan aracına bindiği anlar da görüldü. Araçların otoyolda geçişi sırasında hava saldırısı anları da kameraya yansıdı.

İranlı General Süleymani'nin suikast öncesine ait yeni görüntüsü yayınlandı | Video