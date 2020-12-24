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Son dakika: İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren yeni görüntüler ortaya çıktı! Olaydan tam yarım saat önce...

İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren ve günlerce konuşulan Kasım Süleymani'nin suikastinde son dakika gelişmesi yaşandı. ABD'nin hava saldırısıyla 3 Ocak'ta öldürülen Kumandanı Kasım Süleymani'nin suikastten yarım saat önceye ait yeni görüntüler yayınlandı.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:37 Son Güncelleme: 24.12.2020 17:39 ABONE OL
Son dakika: İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren yeni görüntüler ortaya çıktı! Olaydan tam yarım saat önce...

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak'ta Irak'ta düzenlenen suikastle öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünden yarım saat önceki anlar yayınlandı.

İran merkezli haber ajansı Tasnim, Süleymani'nin öldürülmeden yaklaşık yarım saat öncesine ait yayınladığı görüntüde, Kasım Süleymani'nin havalimanında uçaktan indiği ve binaya girdiği anlar yeraldı.

Videoda ayrıca Süleymani'nin binadan çıkarak hava saldırısına hedef olan aracına bindiği anlar da görüldü. Araçların otoyolda geçişi sırasında hava saldırısı anları da kameraya yansıdı.

İranlı General Süleymani'nin suikast öncesine ait yeni görüntüsü yayınlandı | Video

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTİ

Kasım Süleymani 3 Ocak Cuma günü ABD güçlerinin Bağdat yakınlarındaki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. İran yönetimi ABD'nin Irak'ta konuşlandığı Ayn el Esad üssüne saldırı düzenleyerek yanıt vermişti. Süleymani'nin Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze töreninde de intikam yeminleri edilmişti.

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Son dakika: İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren yeni görüntüler ortaya çıktı! Olaydan tam yarım saat önce...
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