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'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

'nin Rakka şehrinde bulunan Ayn İsa bölgesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü / arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 16:45 ABONE OL
Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor

Suriye'nin Rakka şehrinde bulunan Ayn İsa bölgesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Suriye'nin Ayn İsa ilçesinde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, Ayn İsa bölgesinde yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerine sızma girişiminde bulunan YPG/PKK militanlarını etkisiz hale getirerek, bölgede YPG/PKK'ya ait bazı mevzilere saldırı düzenledi. Suriye Milli Ordusu, geçtiğimiz günlerde Ayn İsa bölgesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında ise en az 3 köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

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Suriye'nin Ayn İsa bölgesinde şiddetli çatışmalar devam ediyor
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