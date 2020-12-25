1 milyar $’lık uyuşturucu Esad rejimine ait çıktı

İtalya'datemmuz ayında ele geçirilen 14 tonluk uyuşturucuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre 1 milyar dolar değerinde olan uyuşturucunun arkasında Esad rejimi var. Özel haberde "İtalyan polisi, başlangıçta söz konusu olayın arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğuna inanıyordu ancak yapılan geniş çaplı araştırmada Beşar Esad rejimi ve yakın müttefiki olan Lübnan merkezli Hizbullah'ı işaret eden sonuca ulaşıldı" denildi. 84 milyon hapı içeren 14 ton uyuşturucu, tek seferde ele geçirilen en yüksek amfetamin olmuştu.