Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 1 milyar $’lık uyuşturucu Esad rejimine ait çıktı

1 milyar $’lık Esad rejimine ait çıktı

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
1 milyar $’lık uyuşturucu Esad rejimine ait çıktı
İtalya'da temmuz ayında ele geçirilen 14 tonluk uyuşturucuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre 1 milyar dolar değerinde olan uyuşturucunun arkasında Esad rejimi var. Özel haberde "İtalyan polisi, başlangıçta söz konusu olayın arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğuna inanıyordu ancak yapılan geniş çaplı araştırmada Beşar Esad rejimi ve yakın müttefiki olan Lübnan merkezli Hizbullah'ı işaret eden sonuca ulaşıldı" denildi. 84 milyon hapı içeren 14 ton uyuşturucu, tek seferde ele geçirilen en yüksek amfetamin olmuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
1 milyar $’lık uyuşturucu Esad rejimine ait çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA