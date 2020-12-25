Başörtülü kadına polis şiddeti

ALMANYA'NIN Wuppertal kentinde polisin, başörtülü bir kadını "maske takmadığı" gerekçesiyle yere yatırıp kelepçelemesi, tepki topladı. Civardakilerin çektiği videoda polislerin en az 7 kişi oldukları görüldü. Şiddete maruz kalan kadının sonradan Müslüman olan bir Alman olduğu öğrenildi. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan kadının, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Videonun sosyal medyada yayılması ile polisin bir anneye bebeğinin önünde "işkence" eder gibi kötü muamelede bulunmasına sert tepki gösterildi.