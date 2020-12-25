SON DAKİKA: CM efsanesi olan futbolcu Maxim Tsigalko hayatını kaybetti! Maxim Tsigalko kimdir?

Son dakika haberleri... Futbol menajerlik oyunlarının unutulmaz ismi olan Maxim Tsigalko, henüz 37 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.
Futbola Dinamo Minsk takımında başlayan Belaruslu eski forvet, Championship Manager 01/02 oyununun efsaneleşen isimlerinden biriydi. Gol rekorlarını alt üst eden Tsigalko gerçek hayatta ise oyundaki kadar başarılı olamamıştı.
27 Mayıs 1983 yılında Beyaz Rusya'nın Minsk şehrinde doğan Maxim Tsigalko, futbola Dinamo Minsk altyapısında başladı. Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Savit Mogilev formalarını da terleten Tsigalko, 2009 yılında 26 yaşında futbol yaşantısına nokta koydu. Kulüp kariyerinde çıktığı 136 maçta 55 golü bulunan Maxim Tsigalko, Belarus Milli Takımı ile çıktığı 2 maçta 1 gol kaydetti.
Futbola 2009 yılında, henüz 26 yaşındayken veda eden 37 yaşındaki Tsigalko'nun, ülkesi Belarus'ta hayatını kaybettiği öğrenildi. Tsigalko'nun ölüm nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
SAKATLIK SONRASI YOKUŞ AŞAĞIYA GİDEN HAYAT
Tsigalko'nun ölüm haberinin ardından oyunu oynayan ve takımlarına golcü ismi de alan oyun severler, sosyal medyadan Tsigalko anılarını paylaştı ve üzüntülerini belirttiler.
"İyi bir oyuncuydum, yeteneğim vardı. Herkes iyi olduğumu biliyordu. 40 yaşıma kadar oynayabilir ve üst düzey liglerde gol kralı olabilirdim. 23 yaşımda ciddi bir sakatlık yaşadım ve beni bitirdi. Devam etmeyi denedim fakat çok fazla acı çekiyordum, 26 yaşımda kariyerim çok erken bir şekilde sona erdi. Futboldan para kazanmıştım fakat yetecek kadar değildi." sözlerini 2 yıl önce bir Yunan spor sitesine verdiği röportajda kullanan Maksim Tsigalko, iki çocuğunun da olduğu ailesini geçindirmek için inşaatlarda çalıştığını belirtti.
Portekiz'in Maritimo ekibiyle deneme antrenmanına çıkmak için ülkeye giden ancak antrenmanda diz sakatlığı sonrasında hayatın yokuş aşağıya yuvarladığı Belaruslu, sakatlık nedeniyle biten kariyerinin ardından unutulduğunu söyledi.
Ölüm nedeni açıklanmayan Maksim Tsigalko röportajını ise şöyle tamamlamıştı;
"Futbolu bıraktığımda kimse beni aramadı. Herkes beni çoktan unutmuştu bile. Futbolun içinde kalmak istedim, bir yol aradım fakat kimse bana yardım etmeye istekli değildi. Kimse benle görüşmek dahi istemedi."