SON DAKİKA: CM efsanesi olan futbolcu Maxim Tsigalko hayatını kaybetti! Maxim Tsigalko kimdir?

SAKATLIK SONRASI YOKUŞ AŞAĞIYA GİDEN HAYAT

Tsigalko'nun ölüm haberinin ardından oyunu oynayan ve takımlarına golcü ismi de alan oyun severler, sosyal medyadan Tsigalko anılarını paylaştı ve üzüntülerini belirttiler.

"İyi bir oyuncuydum, yeteneğim vardı. Herkes iyi olduğumu biliyordu. 40 yaşıma kadar oynayabilir ve üst düzey liglerde gol kralı olabilirdim. 23 yaşımda ciddi bir sakatlık yaşadım ve beni bitirdi. Devam etmeyi denedim fakat çok fazla acı çekiyordum, 26 yaşımda kariyerim çok erken bir şekilde sona erdi. Futboldan para kazanmıştım fakat yetecek kadar değildi." sözlerini 2 yıl önce bir Yunan spor sitesine verdiği röportajda kullanan Maksim Tsigalko, iki çocuğunun da olduğu ailesini geçindirmek için inşaatlarda çalıştığını belirtti.