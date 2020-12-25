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Bulgar : "Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Borisov, ülkesi adına iyi işler yaptığı için Cumhurbaşkanı 'ın kendisini kutlamasının siyasi rakiplerini kıskandırdığını ifade etti.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 23:50 Son Güncelleme: 26.12.2020 00:30 ABONE OL
Bulgar Başbakan Borisov: Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular

Müslümanların yoğun yaşadığı Blagoevgrad bölgesinde yol çalışmalarını yerinde inceleyen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, her tarafa yollar yaptığını dile getirdi. Tüm ülke genelinde olduğu gibi devletin Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere de durmadan yatırımlar yaptığını vurgulayan Borisov, bu nedenle yaptığı her iş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik etmesinden siyasi rakiplerinin rahatsız olduğunu ifade etti. Borisov, dini ve etnik aidiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlara eşit mesafede durduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nin Kurultayına gönderdiği video mesajında da "Değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde korona virüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz" demişti.

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Bulgar Başbakan Borisov: "Erdoğan beni tebrik ettiği için rahatsız oldular"
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