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’nın kentinde camiye saldırı

’nın doğusundaki kentinde bir camiye saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Burgonya bölgesindeki Dijon kentinde, 23 Aralık Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, Nur Camisi'ne taş atılarak tahrip edildi.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:36 ABONE OL
Fransa’nın Dijon kentinde camiye saldırı

Fransa'nın doğusundaki Dijon kentinde bir camiye saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Burgonya bölgesindeki Dijon kentinde, 23 Aralık Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, Nur Camisi'ne taş atılarak tahrip edildi.

Gresilles semtindeki caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde caminin arka girişindeki pencerelerin camlarının taş atılarak kırıldığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

El-Amrani'nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, yüzünü gizleyen bir kişinin scooter ile gelerek önce caminin etrafında birkaç tur attığı ardından camlara taş fırlattığı dikkati çekiyor.

Burgonya Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının kınandığı, olayın fail veya faillerinin bulunması için savcılık ve güvenlik güçlerinin harekete geçtiği kaydedildi.

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Fransa’nın Dijon kentinde camiye saldırı
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